Вестник Кавказа

Пакистан подтвердил готовность к дипломатии для урегулирования иранского конфликта

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В МИД Пакистана подтвердили готовность усадить Иран и США за стол переговоров. Кроме того, страна укрепляет оборонное сотрудничество с Кувейтом.

Исламабад выступил за деэскалацию напряженности вокруг Ормуза и подтвердил готовность продолжать прикладывать дипломатические усилия в ситуации на Ближнем Востоке, передает МИД Пакистана

В МИД страны заявили, что Пакистан и Катар прилагают усилия для возвращения Тегерана и Вашингтона к дипломатическому диалогу в рамках меморандума, который был заключен в Исламабаде. 

В дипведомстве также сообщили о состоявшихся переговорах с Саудовской Аравией для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, Пакистан и Кувейт начнут проводить совместные учения в рамках вступившего в силу договора об обороне.

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