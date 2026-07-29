Пакистан подтвердил готовность к дипломатии для урегулирования иранского конфликта

В МИД Пакистана подтвердили готовность усадить Иран и США за стол переговоров. Кроме того, страна укрепляет оборонное сотрудничество с Кувейтом.

Исламабад выступил за деэскалацию напряженности вокруг Ормуза и подтвердил готовность продолжать прикладывать дипломатические усилия в ситуации на Ближнем Востоке, передает МИД Пакистана.

В МИД страны заявили, что Пакистан и Катар прилагают усилия для возвращения Тегерана и Вашингтона к дипломатическому диалогу в рамках меморандума, который был заключен в Исламабаде.

В дипведомстве также сообщили о состоявшихся переговорах с Саудовской Аравией для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, Пакистан и Кувейт начнут проводить совместные учения в рамках вступившего в силу договора об обороне.