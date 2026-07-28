Вестник Кавказа

Армения запретила импорт томатной пасты

Армения запретила импорт томатной пасты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Армении в ближайшие полгода останутся без импортной томатной пасты: власти страны ввели запрет на поставки этого продукта в страну.

Томатную пасту запретили ввозить в Армению, соответствующее решение было вынесено в четверг на заседании правительства.

"Таким образом, увеличатся объемы продаж томатной пасты местного производства, возрастет спрос на томаты, в результате чего будет обеспечена полная закупка урожая, предназначенного для заготовки"

– обоснование решения

В документе поясняется, что из-за введенных ранее ограничений на экспорт и транзит карантинной продукции из Армении в Россию упали объемы экспорта в том числе армянских тепличных томатов. Теперь помидоры из теплиц в основном продаются внутри Армении, так что снизился спрос на томаты, выращенные в грунте.

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