Армения запретила импорт томатной пасты

Жители Армении в ближайшие полгода останутся без импортной томатной пасты: власти страны ввели запрет на поставки этого продукта в страну.
Томатную пасту запретили ввозить в Армению, соответствующее решение было вынесено в четверг на заседании правительства.
"Таким образом, увеличатся объемы продаж томатной пасты местного производства, возрастет спрос на томаты, в результате чего будет обеспечена полная закупка урожая, предназначенного для заготовки"
– обоснование решения
В документе поясняется, что из-за введенных ранее ограничений на экспорт и транзит карантинной продукции из Армении в Россию упали объемы экспорта в том числе армянских тепличных томатов. Теперь помидоры из теплиц в основном продаются внутри Армении, так что снизился спрос на томаты, выращенные в грунте.