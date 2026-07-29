Армении, если она выберет путь евроинтеграции, придется ввести визовый режим с Россией. ЕС настаивает на разрыве связей Еревана с Москвой, обещая визовую либерализацию.

Армении на пути в Евросоюз потребуется ввести визы с Россией и присоединиться к антироссийским санкциям, поделился депутат Европарламента Фернан Картхайзер, ранее входивший в комитет по парламентскому сотрудничеству с Арменией.

Чтобы вступить в Евросоюз необходимо следовать его внешней политике, а именно присоединиться к санкциям против РФ, ввести визовый режим.

"На Армению будет оказано сильное давление, чтобы она все же приняла такие меры. Я надеюсь, что Армения выдержит такое давление и в первую очередь будет заботиться о своих собственных интересах"

– Фернан Картхайзер

В настоящее время в Ереване еще не подали заявку на вступление в Евросоюз и не проведи референдум о дальнейшем пути Армении (остаться в ЕАЭС или выбрать ЕС), однако Брюссель уже требует сократить присутствие в Армении российского бизнеса.

По мнению евродепутата, ЕС обещает Армении евроинтеграцию только чтобы разрушить связи Еревана с Москвой, пишет газета "Известия".

Отметим, что по данным службы внешней разведки РФ, ЕС требует от Армении разрыва связей с Россией, уменьшения присутствия в стране российского бизнеса, ограничения гуманитарных контактов с Москвой – все это в обмен на возможный безвиз для граждан Армении.

В прошлом году на граждан России пришлось 40% иностранного турпотока Армении.