Ракета упала в Западном Азербайджане

Иранская провинция Западный Азербайджан, которая находится в северо-западной части страны, подверглась ракетному обстрелу.

Провинция Западный Азербайджан попала под ракетный обстрел, такую информацию предоставил глава местного управления по ЧС Хамед Сафари.

"Выпущенная противником ракета упала на территории района, где отсутствует застройка"

– Хамед Сафари

Каких-либо сведений о том, пострадал ли кто-то либо погиб в результате обстрела, на данный момент нет.

Напомним, что новый виток эскалации конфликта между США и Ираном начался 8 июля. Американская армия ударила по территории ИРИ в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. Исламская Республика со своей стороны атаковала объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. Спустя более чем две недели, 24 июля, стороны прекратили обмен ударами.