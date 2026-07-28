Президент России обратился к участникам "Игр будущего" в Казахстане

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с видеообращением к участникам и гостям "Игр будущего", стартующих в казахстанской Астане, выразив уверенность в том, что они пройдут на высоком уровне.

В столице Казахстана городе Астана сегодня стартует уже третий по счету мультиспортивный турнир "Игры будущего-2026", который продлится две недели. С видеообращением к его участникам и гостям обратился президент России Владимир Путин, который пожелал им успехов и ярких и незабываемых впечатлений.

"Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом, его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях… Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд"

- Владимир Путин

Российский лидер высказал уверенность в том, что турнир "Игры будущего" в Казахстане пройдет на самом высоком уровне, и отметил вклад президента республики Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения, передает РИА Новости.

Также президент особо отметил: география Игр расширяется, а сами эти уникальные состязания воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру.

Они призваны содействовать гармоничному развитию человека, устремленного в будущее, открытого прогрессу, уверенно владеющего самыми передовыми технологиями; человека, который понимает ценность знаний и стремится к совершенствованию, отметил глава государства.

Со временем количество самостоятельных дисциплин и в программе Игр, и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же как и их популярность, - выразил уверенность Владимир Путин.

Казахстан станет третьей страной, принявшей соревнования после России и ОАЭ. В играх, которые завершатся 9 августа, примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.