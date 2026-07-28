Израиль обнаружил тайники Хезболлы в Ливане

В Израиле сообщили об обнаружении тайников "Хезболлы". В нем находились десятки единиц оружия, включая гранатометы, гранаты, автоматы и многое другое.

Военные Израиля обнаружили в зоне безопасности в южной части Ливана тайники группировки "Хезболла". Об этом сказано в сообщении, распространенном 29 июля Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В армейской пресс-службе отметили, что подразделения 91-й дивизии продолжают операции по поиску и уничтожению вооружения группировки. За последние дни израильским военным удалось найти десятки единиц оружия, в том числе автоматы Калашникова, гранатометы RPG, взрывные устройства, гранаты, магазины и другое военное оборудование.

Кроме того, сообщается об инциденте в районе Рас-Бейада, где к позициям израильских военных подошел неизвестный. Сначала они сделали предупредительный выстрел, однако мужчина проигнорировал требование остановиться и продолжил движение. После этого военнослужащие открыли огонь.