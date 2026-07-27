Баку и Астана обсудили развитие Среднего коридора

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора. Стороны обсудили инвестиции, а также проект оптоволоконного кабеля по дну Каспия.
Азербайджан и Казахстан провели переговоры относительно развития Среднего коридора, рассказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, который провел встречу с главой Минтранса Казахстан Нурланом Саурабаевым.
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества для расширения потенциала маршрута. В частности, предполагаются инвестиции в паромные суда. Также обсуждаются шаги для развития автомобильных грузоперевозок.
Кроме того, Баку и Астана обсудили прокладку оптоволоконного кабеля по дну Каспия. Главы ведомств также затронули аспекты цифровизации маршрута.