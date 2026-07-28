Вестник Кавказа

Трамп и Нетаньяху обсудили санкции против Ирана – СМИ

Трамп и Нетаньяху обсудили санкции против Ирана – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщают, что однимиз основных вопросов прошедших переговоров Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху стало усиление давления на Иран путем введения новых санкций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом затронул тему усиления экономического давления на Исламскую Республику, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Как отметил источник в высшем израильском руководстве, речь идет о введении еще более жестких санкций против Ирана и о продолжении морской блокады.

"Нетаньяху во время встречи с президентом Трампом выразил сомнение по поводу возможности (заключения - ред.) сделки с Ираном и обсудил усиление экономического давления на Иран "кинетическими (силовыми - ред.) и некинетическими (несиловыми - ред.) средствами"

– источник

Согласно публикации Axios, стороны также обсудили другие два сценария развития ситуации в Иране, которые рассматривает Трамп в настоящее время.

С одной стороны – достижение соглашения с Ираном, а с другой — возобновление и усиление военных ударов.

Напомним, накануне в Белом доме прошла встреча президента Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Позднее Вашингтон назвал эти переговоры позитивными и продуктивными.

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