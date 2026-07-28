Санкционный список США по Ирану пополнился танкерами и юрлицами

Американские власти ввели санкции против еще 10 танкеров и юридических лиц, связанных с Ираном.

Новые юридические лица и танкеры внесены США в антииранский список рестрикций, такое сообщение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Под санкциями оказались десять юридических лиц и восемь танкеров. Причина – причастность к перевозке нефти и нефтепродуктов из Исламской Республики через Ормузский пролив.

Компании, попавшие под ограничения, базируются в самом Иране, а также в Гонконге и на Маршалловых Островах.

Теперь данные юрлица и танкеры не смогут вести бизнес с гражданами и компаниями США. Кроме того, их активы в Америке будут заморожены.