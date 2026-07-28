Израиль не будет атаковать Иран без запроса США - СМИ

По сообщениям СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил президента США Дональда Трампа в отказе от инициативных военных ударов по Ирану без запроса Вашингтона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров проинформировал президента США Дональда Трампа об отказе атаковать Иран по своей инициативе без американского запроса. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на израильские источники.

По данным агентства, Биньямин Нетаньяху оставил за Израилем право на ответные удары в случае атаки, а также пообещал продолжить передачу США новых разведданных и заверил Дональда Трампа в полной поддержке его решений по иранскому вопросу с учетом позиции арабских стран Ближнего Востока.

Накануне встречи портал Al-Monitor сообщал о планах премьер-министра Израиля представить президенту США варианты новых ударов по иранским промышленным объектам, мостам и железнодорожной инфраструктуре.

Очередная эскалация конфликта началась 8 июля с ударов США по Ирану и разрыва перемирия, на что Тегеран ответил атаками по американским объектам на Ближнем Востоке вплоть до прекращения огня 24 июля.