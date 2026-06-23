Турция восстанавливает железную дорогу в армянский Гюмри

Власти Турции вплотную занялись восстановлением инфраструктуры железной дороги Акьяка-Гюмри, которые планируют завершить в течение 2-3 месяцев, сообщил мэр турецкого курортного города Эрдугер Топтас.
"Тендер на строительство дороги от Акьяки до Гюмри уже объявлен, и мы ожидаем, что работы начнутся и там. Это часть политики нашего правительства по развитию добрососедских и дружественных отношений"
- Эрдугер Топтас
Уже ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, и это, как и строительство грунтовой дороги от Акьяки до Гюмри - подготовка к открытию армяно-турецкой границы, отметил градоначальник, передает Report.
Открытие армяно-турецкой границы принесет экономическую выгоду обеим странам: это создаст широкие возможности для сотрудничества двух стран в области сельского хозяйства и промышленности, добавил Эрдугер Топтас.