Турция восстанавливает железную дорогу в армянский Гюмри

Власти Турции начали реконструкцию железнодорожного участка, связывающего турецкий курортный город Акьяка со вторым по величине городом Армении Гюмри, уже объявлен тендер на строительство.

Власти Турции вплотную занялись восстановлением инфраструктуры железной дороги Акьяка-Гюмри, которые планируют завершить в течение 2-3 месяцев, сообщил мэр турецкого курортного города Эрдугер Топтас.

"Тендер на строительство дороги от Акьяки до Гюмри уже объявлен, и мы ожидаем, что работы начнутся и там. Это часть политики нашего правительства по развитию добрососедских и дружественных отношений"

- Эрдугер Топтас

Уже ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, и это, как и строительство грунтовой дороги от Акьяки до Гюмри - подготовка к открытию армяно-турецкой границы, отметил градоначальник, передает Report.

Открытие армяно-турецкой границы принесет экономическую выгоду обеим странам: это создаст широкие возможности для сотрудничества двух стран в области сельского хозяйства и промышленности, добавил Эрдугер Топтас.