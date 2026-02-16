Армения рассчитывает открыть границы с Турцией и Азербайджаном к 2030 году

Ереван планирует до 2030 года открыть государственные границы и транспортные пути с Анкарой и Баку для превращения региона в транзитный узел, заявил Ваан Костанян.

Армения планирует к 2030 году открыть на Южном Кавказе государственные границы и транспортные коммуникации с Турцией и Азербайджаном. Соответствующую информацию сообщил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

"Наше видение заключается в том, что к 2030 году у нас будут открытые коммуникации и открытые границы с двумя нашими соседями, с которыми, к сожалению, границы до сих пор закрыты - Турцией и Азербайджаном"

- Ваан Костанян

Он также отметил, что Ереван совместно с американскими партнерами завершает юридическую подготовку транспортного проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) с акцентом на железнодорожную инфраструктуру. Параллельно идет модернизация пограничных переходов и автомобильных дорог для работы в рамках Среднего коридора.

Заместитель министра добавил, что Азербайджан и Турция уже заявили о готовности открыть транзит для армянских товаров. Развитие транспортной взаимосвязанности повысит торговые обороты и укрепит стабильность на Южном Кавказе на фоне глобальных логистических перебоев.