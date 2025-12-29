Армяно-турецкая граница: почему закрыта и когда откроют?

Анкара и Ереван ведут переговоры об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, а также имеющих дипломатические паспорта. Расскажем, почему граница до сих пор закрыта, кто ее охраняет и что надо сделать, чтобы преодолеть все действующие ограничения для транзита.

Почему закрыта армяно-турецкая граница?

Граница была закрыта в результате конфликта между Арменией и Азербайджаном с 3 апреля 1993 года, однако реальное ее пересечение было затрудненно уже в 1991 году. Турция поддержала территориальную целостность Азербайджана, закрыв сухопутное сообщение с Арменией.

Какова протяженность армяно-турецкой границы?

Протяженность границы составляет 328 км: от точки пересечения с границей Грузии на севере Армении до точки пересечения с азербайджанской границей на юге.

Какие пропускные пункты действуют на границе?

На границе Армении и Турции есть два пограничных перехода, правда, оба закрыты. Самый современный погранпереход Маргара – Алиджан расположен на реке Араз, неподалеку от поселка Маргара в Армавирской области по соседству с турецким постом Алиджан в районе ила Ыгдыр. Второй переход Ахурик – Акьяка находится в Ширакской области, рядом селом Ахурик, граничащим с илом Карс. Это железнодорожный переход, который требует значительного ремонта.

Кто охраняет армяно-турецкую границу?

С 1 марта 2025 года пограничный контроль всех въезжающих и выезжающих из Армении осуществляется исключительно силами пограничных войск республики. Ранее за безопасность армянских рубежей отвечали четыре погранотряда специального управления ФСБ России, а также российские военные, которые сотрудничали с армянскими вооруженными силами.

Охрану турецких рубежей осуществляет Главное командование жандармерии.

Когда армяно-турецкая граница была открыта?

В 2023 году граница ненадолго была открыта впервые за 30 лет, когда Армения направила гуманитарную помощь Турции после разрушительного землетрясения. Гуманитарные конвои следовали через КПП Маргара в разрушенные населенные пункты.

Условия для открытия сухопутных границ между Арменией и Турцией

С 2022 года Армения и Турция начали постепенный процесс нормализации отношений, в рамках которого договорились сначала открыть границу для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта, но эта договоренность до сих пор не реализована. Турция по-прежнему придерживается жесткой линии в вопросе деблокады границ.

Главное условие деблокады – подписание Арменией мирного договора с Азербайджаном и внесение изменений в армянскую конституцию.

В случае открытия границ, пропуск грузовых машин в первое время не планируется.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен лично прибыть в Турцию для подписания договора об открытии общих границ, хотя такие документы обычно подписывают главы МИД.

Анкара настаивает на том, чтобы Армения начала строительство железнодорожного полотна от Ерасха до границы с Нахчываном, а также от Ахурика до границы с Турцией. Поскольку у Еревана нет дополнительных средств для реконструкции железных дорог, армянская сторона неоднократно обращалась к руководству России, обладающей концессионным правом управления армянскими стальными магистралями. На днях премьер Пашинян намекнул на целесообразность продажи концессии, если российская сторона оперативно не отреагирует на предложение Еревана.