Армяно-турецкая граница: почему закрыта и когда откроют?

Почему закрыта армяно-турецкая граница?
Граница была закрыта в результате конфликта между Арменией и Азербайджаном с 3 апреля 1993 года, однако реальное ее пересечение было затрудненно уже в 1991 году. Турция поддержала территориальную целостность Азербайджана, закрыв сухопутное сообщение с Арменией.
Какова протяженность армяно-турецкой границы?
Протяженность границы составляет 328 км: от точки пересечения с границей Грузии на севере Армении до точки пересечения с азербайджанской границей на юге.
Какие пропускные пункты действуют на границе?
На границе Армении и Турции есть два пограничных перехода, правда, оба закрыты. Самый современный погранпереход Маргара – Алиджан расположен на реке Араз, неподалеку от поселка Маргара в Армавирской области по соседству с турецким постом Алиджан в районе ила Ыгдыр. Второй переход Ахурик – Акьяка находится в Ширакской области, рядом селом Ахурик, граничащим с илом Карс. Это железнодорожный переход, который требует значительного ремонта.
Кто охраняет армяно-турецкую границу?
С 1 марта 2025 года пограничный контроль всех въезжающих и выезжающих из Армении осуществляется исключительно силами пограничных войск республики. Ранее за безопасность армянских рубежей отвечали четыре погранотряда специального управления ФСБ России, а также российские военные, которые сотрудничали с армянскими вооруженными силами.
Охрану турецких рубежей осуществляет Главное командование жандармерии.
Когда армяно-турецкая граница была открыта?
В 2023 году граница ненадолго была открыта впервые за 30 лет, когда Армения направила гуманитарную помощь Турции после разрушительного землетрясения. Гуманитарные конвои следовали через КПП Маргара в разрушенные населенные пункты.
Условия для открытия сухопутных границ между Арменией и Турцией
С 2022 года Армения и Турция начали постепенный процесс нормализации отношений, в рамках которого договорились сначала открыть границу для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта, но эта договоренность до сих пор не реализована. Турция по-прежнему придерживается жесткой линии в вопросе деблокады границ.
- Главное условие деблокады – подписание Арменией мирного договора с Азербайджаном и внесение изменений в армянскую конституцию.
- В случае открытия границ, пропуск грузовых машин в первое время не планируется.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен лично прибыть в Турцию для подписания договора об открытии общих границ, хотя такие документы обычно подписывают главы МИД.
Анкара настаивает на том, чтобы Армения начала строительство железнодорожного полотна от Ерасха до границы с Нахчываном, а также от Ахурика до границы с Турцией. Поскольку у Еревана нет дополнительных средств для реконструкции железных дорог, армянская сторона неоднократно обращалась к руководству России, обладающей концессионным правом управления армянскими стальными магистралями. На днях премьер Пашинян намекнул на целесообразность продажи концессии, если российская сторона оперативно не отреагирует на предложение Еревана.