Армения намерена продлить срок работы Мецаморской АЭС

Сегодня министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян встретился с российской делегацией во главе с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным, обговорив продление сроков эксплуатации Мецаморской АЭС.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сегодня в Ереване принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом России в Армении Сергеем Копыркиным, сообщили в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур республики.

Темой беседы министра с российской делегацией стало обсуждение вопросов, касающиеся продления срока эксплуатации Армянской (Мецаморской) атомной электростанции (АЭС), передает ТАСС.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся работ по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Мецаморской АЭС"

- сообщение

Стороны отметили: межрегиональное сотрудничество в этом направлении крайне важно для обоих государств, в ходе общения достигнув договоренности продолжать углубление взаимодействия.

Также собеседники обсудили вопросы развития инфраструктуры и другие темы, представляющие двусторонний интерес, - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе визита в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с ним соглашение в сфере развития мирного атома, которое "откроет новую страницу в углубляющемся изо дня в день армяно-американском сотрудничестве энергетической отрасли". Власти США заверили, что инвестируют в развитие ядерной энергетики Армении около $9 млрд.