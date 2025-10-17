Новый горнолыжный курорт в Сочи может построить Эмин Агаларов

В горах Сочи может появиться новый курорт Sky Breeze, реализацией которого займется бизнесмен Эмин Агаларов.

Горнолыжный курорт Sky Breeze может быть построен в рамках горного кластера в Сочи предпринимателем Эмином Агаларовым, о переговорах по проекту он рассказал в кулуарах форума Move Real Estate Forum.

"В России все время рассматриваю какие-то площадки… В достаточно высокой стадии переговоров у нас находится проект Sky Breeze – горнолыжный курорт в Сочи"

– Эмин Агаларов

Он пояснил, что из-за ситуации на рынке, наиболее перспективными выглядят небольшие и премиальные проекты, передает РИА Новости.

Напомним, в настоящее время горный кластер Сочи включает три курорта: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром Поляна.