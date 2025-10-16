Красная Поляна стала лучшим горным курортом России для отдыха летом

В Москве назвали победителей престижной премии Ski Business Award. Лучшим горнолыжным курортом для летнего отдыха признана Красная Поляна в горах Сочи.

Сочинская Красная Поляна победила в одной из номинаций премии Ski Business Award.

Курорт Красная Поляна стал обладателем премии как "Лучший горнолыжный курорт для летнего отдыха". В 2025 году за три летних месяца курорт посетили свыше 870 тыс человек – турпоток с прошлого года увеличился на 5%. Большинство гостей курорта – 600 тыс человек – отдыхали в Красной Поляне, остальные приезжали на один день.

Соседний курорт Роза Хутор взял призы в двух номинациях, высшую оценку получила инфраструктура курорта, также он признан как "Лучший курорт для спортивных сборных".