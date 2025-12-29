Посол Ирана в Армении рассказал об успехах Тегерана

За 47 лет победы Исламской революции Иран добился значительных успехов в экономике, науке, технологиях и обороне, рассказал Чрезвычайный и полномочный посол ИРИ в Армении Халил Ширголами.

Несмотря на трудности, Иран за 47 лет победы Исламской революции добился больших успехов в сферах экономики, науки, технологий, культуры, а также обороны, что позволило стране занять лидирующие позиции в мире в ряде областей, заявил в Ереване на церемонии, посвященной Национальному дню ИРИ, Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Армении Халил Ширголами.

"Ничто, включая враждебность, санкции и подстрекательство к войне, не помешало иранскому народу продолжить свой путь прогресса… Благородный народ Ирана показал, что никогда не позволит другим поставить под угрозу свою безопасность и идентичность"

- Халил Ширголами

В минувшем 2025 году отношения между Ираном и Арменией также пополнились многими знаковыми событиями – дипломат напомнил о важных взаимных визитах представителей двух стран, кульминацией которых стал визит президента Ирана в Ереван в августе 2025 года, передает NEWS.am.

В ходе этого визита стороны подписали 12 меморандумов о сотрудничестве, включающих в себя проведение встреч, политических консультаций, развитие оборонных предприятий, взаимную поддержку в международных организациях и на платформах, а также ведут разработку нового меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере безопасности, - рассказал посол.

Также страны существенно нарастили взаимную торговлю – только за 11 месяцев минувшего 2025 года объем товарооборота между Ираном и Арменией достиг $698 млн, перед странами остается в силе цель довести этот показатель до $3 млрд, обозначенная их лидерами, добавил Халил Ширголами.