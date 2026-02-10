Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 74%

Вложения в основной капитал Азербайджана в январе составили $826 млн. Инвестиции выросли на 76%.

В Азербайджане в январе зафиксировали бурный рост инвестиций. Вложения в основной капитал выросли почти на 76%, составив около $826 млн. Инвестиции в ненефтяной сектор выросли почти на 74%.

Вложения в нефтяной сектор показали рост на 78%, передает Госкомстат.

Свыше 50% инвестиций были вложены в производство продукции, более $323 млн пришлись на услуги, что составило почти 40%. $56 млн пришлись на сферу строительства.

Как отметили в статистическом ведомстве, более 70% инвестиций составили вложения азербайджанского бизнеса.