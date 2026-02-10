Вестник Кавказа

Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 74%

Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 74%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вложения в основной капитал Азербайджана в январе составили $826 млн. Инвестиции выросли на 76%.

В Азербайджане в январе зафиксировали бурный рост инвестиций. Вложения в основной капитал выросли почти на 76%, составив около $826 млн. Инвестиции в ненефтяной сектор выросли почти на 74%. 

Вложения в нефтяной сектор показали рост на 78%, передает Госкомстат.

Свыше 50% инвестиций были вложены в производство продукции, более $323 млн пришлись на услуги, что составило почти 40%. $56 млн пришлись на сферу строительства. 

Как отметили в статистическом ведомстве, более 70% инвестиций составили вложения азербайджанского бизнеса.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
960 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.