Грузинская оппозиция готова к диалогу с РФ

Представители грузинской оппозиции из партии "Гахария – За Грузию" заявили о готовности выстраивать диалог с Москвой.

Грузии следует говорить с Россией для защиты государственных интересов, такое заявление сделала депутат от оппозиционной партии "Гахария – За Грузию" Тата Хведелиани.

Так она прокомментировала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивания диалога с Москвой.

"Для нашей политической силы в этом нет ничего неприемлемого. Тот факт, что какая-либо (европейская – ред.) страна пытается и намерена начать диалог с Россией, приветствуется"

– Тата Хведелиани

Она отметила, что в этом нет никаких двойных стандартов.

Относительно того, стоит ли Грузии поддерживать санкции против РФ, Хведелиани заявила о том, что "важно учитывать контекст страны", однако подробностей не раскрыла.

Зачем оппозиции контакты с РФ?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предположил, что стратегией партии Гахария в допущении диалога с российскими властями является выполнение запроса грузинской общественности, не реализуемое правящей партией "Грузинская мечта".

"Нынешние грузинские власти не ведут политического диалога с Россией. Между тем в грузинском обществе назрела необходимость и чувствуется желание последовать примеру Франции и начать налаживать контакты с Россией. Закономерно, что нашлись люди, готовые это желание исполнить – представители партии Гахария просто заполняют пробел в грузинской политике", - прежде всего сказал он.

"Надо сказать, что на самом деле такое желание организовать стабильный диалог с РФ есть не только у партии Гахария, но и у некоторых представителей других политических сил в Грузии и общественных объединений. Они ищут людей, которые выступают за улучшение грузино-российских отношений, чтобы реализовать общественный запрос", - продолжил Васо Капанадзе.

"В целом, конечно, в грузинской оппозиции отношение к России негативное. Но здравомыслящие люди понимают, что с учетом всех объективных проблем и отсутствия дипломатических отношений между нашими странами, все-таки Грузии нужно постепенно восстанавливать диалог с Россией. Некоторые бывшие депутаты грузинского парламента даже заявили недавно, что Грузия могла бы присоединиться к Союзному государству России и Беларуси, если она войдет в него как единое целое с Абхазией и Южной Осетией", - обратил внимание политолог.