Восемь мусульманских стран осудили израильскую аннексию Западного берега

Турция, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Катар, Индонезия и Пакистан выступили с совместным заявлением против экспансионной политики Израиля на оккупированных территориях Западного берега.

Представители министерств иностранных дел восьми мусульманских стран выступили с совместным заявлением в ответ на решение министерства безопасности Израиля ужесточить регламент контроля над оккупированными территориями Западного берега реки Иордан.

Главы внешнеполитических ведомств Турции, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Катара, Индонезии и Пакистана решительно осудили решения израильских властей, назвав данные действия попыткой аннексии, несущей в себе угрозу стабильности для всего региона.

Министры также подчеркнули, что укрепление административных единиц на территории под оккупацией не может претендовать на законность и легитимность.

Политика израильской экспансии включает в себя упрощение процедуры приобретения земельных участков и оформления прав собственности.