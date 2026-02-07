Вестник Кавказа

Еще 669 га территорий Азербайджана очищены от мин

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
За прошедшую неделю саперы обезвредили 328 взрывоопасных предметов, очистив более 669 га освобожденных территорий Азербайджанской Республики от минной угрозы.

Отчет об итогах ликвидации минной угрозы за прошедшую неделю на освобожденных территориях Азербайджана опубликовало национальное агентство по разминированию (ANAMA). 

За неделю, с 2 по 8 февраля, в 13 районах Азербайджана и городе Ханкенди саперы обезвредили сотни взрывоопасных предметов. В ходе операций были уничтожены 105 мин (97 противопехотных и 8 противотанковых) и 223 неразорвавшихся снаряда.

Проведенные работы позволили сделать более безопасными освобожденные территории республики. Всего за указанный период от мин и боеприпасов была очищена площадь в 669,1 га.

