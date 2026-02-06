Израиль предупредил США о возможном ударе по Ирану

Ударить по Ирану в связи с ракетной программой страны может Израиль, об этом еврейское государства предупредило Штаты, пишет Jerusalem Post.

Израиль может самостоятельно атаковать Иран, предупреждение об этом направлено в США, что передает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в Минобороны Израиля.

"Мы сказали американцам, что сами нанесем удар, если Иран перейдет красную черту, которую мы обозначили по баллистическим ракетам"

– издание

Иранская программа по разработке и производству баллистических ракет – экзистенциальная угроза для Израиля, что было также отмечено в общении израильской стороны с США.

По данным издания, Израиль уже разработал план вероятной атаки, удары будут нанесены по ключевым производственным объектам.