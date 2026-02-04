Россия была главным торговым партнером Азербайджана в СНГ в 2025 году

Новая официальная статистика Азербайджанской Республики свидетельствует, что Россия остается ключевым экспортером и импортером среди стран СНГ в азербайджанской внешней торговле. Товарооборот РФ-АР за 2025 год вырос почти до $5 млрд.

Таможенный госкомитет Азербайджанской Республики подвел итоги азербайджанской внешней торговли за 2025 год. Согласно собранной статистике, Россия осталась лидером среди стран СНГ по товарообороту с Азербайджаном.

Общий товарооборот АР за 2025 год вырос до $49,4 млрд (рост на $1,8 млрд или 3,8% в сравнении с 2024 годом). Из этой суммы на торговлю со странами СНГ пришлось $7,6 млрд (рост на $706 млн или 10%). Таким образом, торговые операции со странами Содружества составляют долю 15,45% от годового товарооборота.

При этом, если рассмотреть отдельно экспорт и импорт, то продажи азербайджанских товаров в страны СНГ выросли в годовом выражении на 4%, до $1,767 млрд (7% всего азербайджанского экспорта), а закупки товаров из стран СНГ на азербайджанском рынке увеличились на 12,2%, до $5,231 млрд (24% всего импорта в Азербайджан).

Россия торговала с Азербайджаном в прошлом году на $4,92 млрд – 64,4% от азербайджанского товарооборота с СНГ и 9,95% от общего годового товарооборота АР. Рост российско-азербайджанской торговли составил 2,5%.

На втором месте среди стран СНГ по активности торговли с Азербайджаном оказался Узбекистан – в годовом выражении азербайджано-узбекистанский товарооборот вырос сразу на 210% из-за эффекта низкой базы и достиг $795,2 млн. На третьем месте с ростом на 40% – Казахстан и $670,6 млн товарооборота с Азербайджаном.

Азербайджан сохраняет положительно сальдо во внешней торговле, несмотря на снижение экспорта на $1,5 млрд и рост импорта на $3,32 млрд: в 2025 году республика продала своих товаров за рубеж на $25,043 млрд и купила иностранных товаров на $24,38 млрд.