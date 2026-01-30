Американские СМИ обратили внимание на позитивную динамику в участии россиян в международных турнирах. Все больше функционеров призывают полностью отменить антироссийские санкции в спорте.

Американская газета The New York Times пишет о скором снятии антироссийских санкций в сфере спорта – об этом все активнее говорят спортивные чиновники в международных структурах.

В частности, президент МОК Кирсти Ковентри незадолго до торжественной церемонии открытия Зимней Олимпиады в Милане объявила, что спорту необходимо вернуть нейтральный политический статус и всем спортсменам должен быть предоставлен доступ к состязаниям независимо от их гражданства.

Ее коллега, президент МПК Эндрю Парсонс прямо сказал, что антироссийские спортивные санкции ничего не изменили и никакой пользы не принесли.

Кроме того, в понедельник президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о намерении инициировать прекращение запрета российских футбольных команд на международных турнирах.

Руководитель Международной лыжной федерации Йохан Элиаш подчеркнул, что несправедливо запрещать одних лишь российских атлетов, в то время как многие государства в мире нарушают международное право, но их спортсмены продолжают участвовать во всех турнирах.

Часть федераций уже отказались от запрета участия россиян – свободно соревнуются в настоящее время российские тхэквондисты и дзюдоисты. Во многих видах граждане России могут участвовать в дискриминированной форме – с нейтральным статусом, чтобы в случае победы не был поднят российский флаг и не играл российский гимн.

Из командных видов спорта антироссийский санкции сняты пока что только в водном поло.