Семь новых спорткомплексов с бассейнами появится в 2026 году в Ингушетии

"В 2026 году построим семь спортивных комплексов с бассейнами, четыре новые школы и два крупных спорткомплекса. Планируем модульные залы и бассейны, чтобы у жителей были условия для занятий спортом и сохранения здоровья"

– глава республики

Он подчеркнул, что строительство новых объектов стало возможным благодаря тесной работе с федеральными органами.

Калиматов напомнил, что за шесть лет в Ингушетии построили и модернизировали 25 учреждений культуры и 20 спортивных объектов.