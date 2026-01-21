У России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

Поскольку НАТО оборвало все прежние каналы связи с Россией, на данный момент остается в силе только один, экстренный канал коммуникаций.

Между Россией и НАТО на сегодняшний день действует только один – экстренный – канал связи, рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"В 2022 году все контакты с нами альянс оборвал. Остался только экстренный канал коммуникации"

– Владислав Масленников

Дипломат напомнил, что НАТО само, по своей собственной инициативе, в 2014 году оборвало диалог с Москвой, так что попытки российской стороны выносить на обсуждение отдельные вопросы торпедировались альянсом, который возвращал все контакты к украинской теме, пишет ТАСС.

Масленников также рассказал, что НАТО отвергало выдвигаемые российской стороной инициативы по деэскалации в Европе.

"Попытка выйти на серьезный разговор по взаимным гарантиям безопасности – проект таких договоренностей мы предложили Североатлантическому блоку в декабре 2021 года – тоже не встретила позитивного отклика в натовском Брюсселе"

– Владислав Масленников