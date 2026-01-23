Вестник Кавказа

В Северной Осетии назвали число посетивших заповедники туристов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заповедники Северной Осетии посетили свыше 36 тыс туристов в прошлом году. На природных территориях провели 76 экологических и познавательных мероприятий.

Власти Северной Осетии обнародовали данные по числу туристов, которые посетили заповедники региона в прошлом году. Согласно статистике, заповедные территории республики посетили более 36 тыс путешественников. 

"По итогам 2025 года заповедные территории республики приняли свыше 36 000 посетителей. Как сообщает ФГБУ „Заповедная Осетия-Алания“, для гостей было организовано 140 тематических экскурсий и работа трех волонтерских лагерей"

– замглавы Минэкономразвития республики Тамерлан Хлоев

Как отметил Хлоев, на территории заповедников провели 76 мероприятий, включая экологические фестивали, лекции и конкурсы. Также в республике официально зарегистрировали 8 популярных маршрутов, данные по которым добавлены в реестр. Это сделано для повышения безопасности и сохранения экологии.

