В Северной Осетии назвали число посетивших заповедники туристов

Власти Северной Осетии обнародовали данные по числу туристов, которые посетили заповедники региона в прошлом году. Согласно статистике, заповедные территории республики посетили более 36 тыс путешественников.
"По итогам 2025 года заповедные территории республики приняли свыше 36 000 посетителей. Как сообщает ФГБУ „Заповедная Осетия-Алания“, для гостей было организовано 140 тематических экскурсий и работа трех волонтерских лагерей"
– замглавы Минэкономразвития республики Тамерлан Хлоев
Как отметил Хлоев, на территории заповедников провели 76 мероприятий, включая экологические фестивали, лекции и конкурсы. Также в республике официально зарегистрировали 8 популярных маршрутов, данные по которым добавлены в реестр. Это сделано для повышения безопасности и сохранения экологии.