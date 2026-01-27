Аракчи: Тегеран не запрашивал переговоры с Вашингтоном

Глава иранского МИД заявил, что не Тегеран контактировал с представителем США и не запрашивал переговоры, опровергая недавние высказывания американского президента.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с опровержением заявления президента США Дональда Трампа о просьбе Исламской Республики начать переговоры. Об этом стало известно в ходе брифинга после заседания Кабинета министров Ирана.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что между ним и специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом не происходило никаких форм контактов. При этом некоторые другие страны, по словам Аракчи, выступая посредниками, способствуют возобновлению диалога между американской и иранской сторонами.

"Мы занимаем четкую позицию: переговоры не должны сопровождаться угрозами, а диалог возможен только при отсутствии какого-либо давления и непомерных требований"

– Аббас Аракчи