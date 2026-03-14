США и Китай предварительно договорились по вопросам торговой политики

Вашингтон и Пекин достигли предварительной договоренности по отдельным торговым вопросам, заявил замглавы Министерства коммерции Ли Чэнган. Стороны намерены продолжать диалог по вопросам торговли.
"За последние полтора дня китайская и американская делегации провели углубленные, откровенные и конструктивные консультации. В ходе этих консультаций обе стороны достигли предварительного консенсуса по некоторым вопросам, и следующим шагом станет продолжение консультативного процесса"
– Ли Чэнган
Сообщается, что консультации представителей двух стран будут продолжаться до 17 марта.
Напомним, что в конце февраля Верховный суд США отменил пошлины на импорт, которые ранее ввел лидер страны Дональд Трамп. Однако, по словам Трампа, большинство стран согласились сохранить прежние условия торговых сделок.