Китай и Россия стали главными покупателями грузинского лавра

Грузия в феврале экспортировала лаврового листа на $3,2 млн, главными его покупателями стали КНР и РФ, сообщает Минсельхоз Грузии.

За месяц Грузия продала за границу 803 т лаврового листа, что на 60% больше, чем в феврале прошлого года. В денежном выражении экспорт вырос на 51% и достиг $3,2 млн.

Ключевыми рынками сбыта стали Китай и Россия, которые приобрели 68% и 22% грузинского лаврового листа соответственно.