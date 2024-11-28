Вестник Кавказа

Китай и Россия стали главными покупателями грузинского лавра

Специи и кофе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт лавра принес Грузии в феврале более $3 млн, основными покупателями популярной специи стали Китай и Россия.

Грузия в феврале экспортировала лаврового листа на $3,2 млн, главными его покупателями стали КНР и РФ, сообщает Минсельхоз Грузии.

За месяц Грузия продала за границу 803 т лаврового листа, что на 60% больше, чем в феврале прошлого года. В денежном выражении экспорт вырос на 51% и достиг $3,2 млн.

Ключевыми рынками сбыта стали Китай и Россия, которые приобрели 68% и 22% грузинского лаврового листа соответственно.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
525 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.