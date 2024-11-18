Национальная грузинская кухня: топ-12 постных и вегетарианских блюд

Грузия - отличное место для путешественников-вегетарианцев. Некоторые простые рецепты грузинской национальной кухни можно взять на заметку. В приготовлении многих традиционных блюд в Грузии не требуется мясо, поэтому они подходят вегетарианцам и веганам. Расскажем о 12 самых вкусных постных, вегетарианских и веганских блюдах Грузии.

Грузинская кухня подходят как для вегетарианцев, так и для веганов, поскольку многие закуски и основные блюда готовятся на растительной основе. Этому способствуют несколько факторов, в первую очередь обилие местных свежих продуктов, кроме того, в Грузии многие соблюдают православный пост.

Православные в Грузии постятся в преддверии христианских праздников. Во время поста воздерживаются от мяса, птицы, яиц и молочных продуктов, во время определенных постов нельзя употреблять рыбу, растительное масло и алкоголь. Пост также подразумевает употребление меньших порций еды. Самый строгий пост продолжается 40 дней в преддверии Пасхи. Рождественский пост длится также 40 дней, перед Успением Пресвятой Богородицы (Мариомоба) постятся 15 дней, соблюдают пост и перед днем святых Петра и Павла (Петре-Павлоба). В эти периоды в Грузии уделяют особое внимание приготовлению постных блюд, но и течение всего года большинство ресторанов и кафе предлагают постное меню "самархво".

8 лучших вегетарианских блюд грузинской кухни

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пхали (подходит для веганов)

Пхали - это очень популярная грузинская закуска, приготовленная путем смешивания различных овощей или зелени с молотыми грецкими орехами и специями. По консистенции пхали похож на паштет. Пхали подают на стол обычно в нескольких видах, чаще всего из свеклы, шпината, капусты и фасоли. Интересный пхали получается из экалы (кустарник), тыквы и лука-порея. Пхали традиционно подают с кукурузными лепешками мчади. В Грузии есть что-то типа мезе, только называется гоби: в миске подают несколько видов пхали, мчади и сыр.

Нигвзиани бадриджани (подходит для веганов)

Нигвзиани бадриджани или баклажаны с грецкими орехами - это еще одна любимая всеми овощная закуска. Основу этого блюда составляет ореховая паста нигвзис сакмази, приготовленная из измельченных грецких орехов, чеснок, уксус, специи и травы. Пасту растирают в ступке вручную, а потом наносят на предварительно обжаренные ломтики баклажанов. Затем их сворачивают и посыпают гранатом или красной смородиной.

Аджапсандали (подходит для веганов)

В то время как пхали и бадриджани классифицируются как закуски, аджапсандали - это основное блюдо. Иногда его называют грузинским рататуем, так как по сути это овощное рагу. Ингредиенты варьируются от региона к региону и от сезона к сезону, но для базового рецепта аджапсандали нужны помидоры, баклажаны, картофель, лук, перец, чеснок, кориандр, соль и лавровый лист. Аджапсандали подают горячим или холодным.

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Лобио (подходит для веганов)

Сытное и густое лобио готовится из фасоли, которую размягчают и слегка разминают. Далее добавляют чеснок, уцхо-сунели, лавровый лист, кориандр и другие специи. Блюдо подают в традиционном красном глиняном горшке. К лобио часто добавляют соленые огурцы, красный лук, джонджоли и мчади. А вот в лобио по-рачински добавляют ветчину, поэтому вегетарианцам или постящимся этот вариант рецепта не подойдет.

Хинкали с грибами, картофелем или сыром

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хинкали в Грузии бывают с разными начинками, не только с мясом (обычно смесью свинины и говядины). Во многих кафе есть как минимум хинкали с грибами или картофелем. Очень вкусен вариант хинкали с картофелем и сыром. Есть даже хинкали с грузинскими сырами надуги или дамбалхачо. Но тесто для хинкали содержит яйца, поэтому это блюдо не подходит для веганов.

Хачапури, лобиани и пхловани

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большинство вариаций хачапури подходят для вегетарианцев. Стоит попробовать хачапури хабизгина с сыром и картофелем по осетинскому рецепту, а также гурийские хачапури с сыром и яйцом, которые традиционно едят на Рождество. Еще два прекрасных блюда - это пирог лобиани с начинкой из протертой красной фасоли и пхловани с начинкой из листьев свеклы или шпината, иногда смешанных с сыром.

Соко на кеци

Грибы (соко) - это важный ингредиент постной грузинской кухни. Блюдо соко на кеци состоит из шампиньонов, выложенных в глиняную форму кеци и запеченных в духовке. Обычно на грибы еще кладут сыр сулугуни, но это опционально.

Мчади, чвиштари, гоми и эларджи

На западе Грузии во многих гарнирах используется кукурузная мука. Круглые лепешки мчади выпекаются в духовке в глиняной сковороде из теста на кукурузной муке. Чвиштари - это усовершенствованная версия мчади: они больше и имеют продолговатую форму, а внутри сыр. Гоми - это каша из кукурузной муки, которую обычно подают с ломтиками сыра. Эларджи - это тоже кукурузная каша, но перемешанная с сыром.

4 вегетарианских блюд грузинской кухни из регионов

Гебжалия. Закуска мегрельской кухни, которую делают из сыра. В разных рецептах для соуса используются молоко, мацони или творожный сыр, но главный ингредиент свежая мята.

Закуска мегрельской кухни, которую делают из сыра. В разных рецептах для соуса используются молоко, мацони или творожный сыр, но главный ингредиент свежая мята. Чижи-бижи. Яичница из региона Гурия. Идея заключается в том, что в рецепте используются любые овощи, которые есть, но в качестве основы должны быть помидоры и яйца. Это действительно отличное блюдо для завтрака.

Яичница из региона Гурия. Идея заключается в том, что в рецепте используются любые овощи, которые есть, но в качестве основы должны быть помидоры и яйца. Это действительно отличное блюдо для завтрака. Синори . Аджарское блюдо готовится из творога с маслом. Сначала на лаваш накладывают масло и творог надуги, затем его сворачивают и нарезают. То, что получилось, выкладывают в блюдо, а сверху поливают смесью растопленного масла, сливок и сыра перед запеканием.

. Аджарское блюдо готовится из творога с маслом. Сначала на лаваш накладывают масло и творог надуги, затем его сворачивают и нарезают. То, что получилось, выкладывают в блюдо, а сверху поливают смесью растопленного масла, сливок и сыра перед запеканием. Ташмиджаби. Пюре с сыром, которое готовят в Сванетии. Толченый отварной картофель смешивают с сыром, молоком, топленым маслом и сванской солью, нагревая на плите до тех пор, пока смесь не станет густой и тягучей.