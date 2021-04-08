Как армяне согреваются зимой: 6 блюд, спасающих от холода?

Армянская кухня сытная и калорийная. В теплое время года армяне едят гарниры из риса, пшеницы, гречки, мясо и овощные салаты, а зимой готовят супы и густые каши с высокой энергетической ценностью. Конечно, не все из этих блюд армянские, многие из них готовят на всем Кавказе. Но здесь мы приведем рецепты зимних блюд, которыми пользуются в Армении.

Суп авелук

Авелук (в южных районах говорят «вюлук» или «вюлюк»), готовят не раньше осени. Его главный ингредиент - конский щавель - дикорастущая трава, которая так и называется вюлук, заготавливается весной. Ее предварительно сплетают в косичку, помещают в полотняный мешочек и сушат несколько месяцев. Трава непременно должна высохнуть. Процедура приготовления предельно простая и предполагает непродолжительную варку до полного закипания. Кроме вюлука, в суп добавляют картофель, репчатый лук, соль и перец по вкусу. Это нужно для того, чтобы суп получился густым. Сам вюлук обладает довольно терпким, горьковатым, но не отталкивающим привкусом.

Суп бозбаш

Народный мясной супов, разновидности которого варьируются в зависимости от региона. Классический Бозбаш: полкило баранины, 2 литра воды, по 25-50 грамм топленого или сливочного масла. Мясо предварительно промывается в холодно воде, а затем варится 1,5 часа на медленном огне. Затем мясо изымают из бульона и обжаривают на масле с добавлением перца, лука, моркови и кабачков. Те, кто предпочитают исключительно мясной суп, обжаривают мясо без овощей, ограниваясь специями. Готовое мясо потом вновь помещают в бульон, который предварительно процеживают, и варят еще полчаса. Солят бозбаш за 10 минут до полной готовности, перед тем как добавить зелень и столовую ложку лимонного сока, винного уксуса или сока граната.

Хапама

Хапама - праздничное блюдо, его подают на свадьбах и на Пасху, а иногда и в будние дни. Если говорить простыми словами, то хапама это тыква, фаршированная рисом и сухофруктами, политая медом и маслом. Армяне запекают ее в духовке, используя в качестве емкости для приготовления саму тыкву, предварительно очистив ее от семян и удалив венчик тыквы, который служит крышкой.

Хашлама

Хашлама одно из наиболее узнаваемых блюд Южного Кавказа, готовят его во всех странах региона. Можно встретить рецепт, в котором указано, что армяне при приготовлении хашламы используют пиво, но классический вариант армянской хашламы пиво исключает. Он предполагает длительную варку мяса, помидоров, лука, болгарского перца, картофеля, баклажанов, моркови, лаврового листа и перца горошком. Мясо у армян допускается любое (говядина, курица, баранина, свинина), но непременно молодое. Все ингредиенты нарезаются и помещаются в глубокую кастрюлю слоями. Перемешивать их в процессе приготовления строго запрещено. Затем добавляется вода, после чего содержимое варится на медленном огне не менее часа. Несмотря на обилие ингредиентов, готовить хашламу просто.

Каша куркут

Куркут - твердая пшеница, известная в России как полба. В состав каши входят только крупа и мясо. Оба ингредиента достаточно поместить слоями исходя из соотношения на 1 кг крупы 1 кг рубленого мяса, после чего залить все водой. Главное условие приготовления куркута заключается в емкости, в которой каша будет вариться. Она должна не менее чем в 6 раз превышать исходный объем пшеницы и мяса. Приготовление сырой отчищенной крупы занимает 4-8 часов. Для ускорения процесса пшено предварительно замачивают на 1-3 часа. Куркут варят до тех пор, пока зерна не начнут выделять клейковину. Бульон по консистенции должен превратиться в густую кашу, которая внешне напоминает овсянку. Куркут подают только горячим, иначе его вкусовые качества мало кого впечатляют.

Хаш

Главный кавказский суп в Армении непременно едят утром 1 января, приглашая к столу гостей. Хаш больше чем просто горячее блюдо. Армяне считают, что жирный, густой суп способен вылечить от всех болезней, а также отрезвить любого любителя спиртного. Для его приготовления заранее закупают от полутора до двух килограммов говяжьих (можно свиных) ног, чеснок и рубец.

Приготовление хаша начинается с подготовки его ингредиентов. В течение суток ноги замачиваются в холодной воде, которая будет меняться каждые в 2-3 часа. Затем ноги помещаются в кастрюлю, в которой они будут вариться на очень медленном огне в течение 8 часов. Доливать воду допускается лишь пару раз.

Рубец варится параллельно, в течение часа, до удаления специфического запаха. В процессе варки воду необходимо слить не менее двух раз. Готовый рубец, помещается в емкость к говяжьим ногам и вариться до состояния, когда мясная мякоть начнет легко расслаиваться от костей.

Густой, жирный суп следует приправить мелко нарезанным чесноком, добавить соль и перец по вкусу. Подают блюдо очень горячим и рекомендуют покрошить в него сухой лаваш, который впитает в себя густой бульон.