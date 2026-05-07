Иран согласился на поэтапное открытие Ормузского пролива

The Wall Street Journal: Тегеран готов поэтапно деблокировать Ормузский пролив. Власти ИРИ также готовы передать обогащенный уран третьей стороне с гарантией возврата.

Тегеран в ходе переговоров с Вашингтоном согласился на поэтапное открытие Ормузского пролива. По данным The Wall Street Journal, власти ИРИ представили готовность пойти на этот шаг в рамках своего последнего предложения.

По другим американским предложениям власти ИРИ также представили собственное видение. В частности, Тегеран не намерен демонтировать свои ядерные объекты, а также выступает за более короткий срок моратория на обогащение урана (Вашингтон требовал 20-летнего запрета на обогащение).

Власти Ирана готовы передать обогащенный уран третьей стране, однако также оставляют за собой право вернуть ядерные материалы в случае неудачи дипломатического процесса. Кроме того, Иран настаивает на снятии санкций с нефтяного сектора, прекращении морской блокады и немедленном прекращении войны.