ООН призвала снять ограничения судоходства в Ормузском проливе

Генсек ООН призвал разблокировать Ормузский пролив на фоне угрозы глобального продовольственного кризиса и резкого удорожания энергоносителей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости полностью и без ограничений открыть Ормузский пролив на фоне резкого подорожания энергоносителей и удобрений. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Найроби.

"Мы наблюдаем резкий рост цен из-за блокировки Ормузского пролива, и именно поэтому считаем абсолютно необходимым открыть его полностью и без ограничений. Мы призвали обе стороны сделать это"

- Антониу Гутерриш

По словам генсека ООН, дефицит удобрений перед началом посевной кампании грозит ряду государств масштабным продовольственным кризисом уже в следующем году.

В связи с этим снятие любых ограничений на судоходство в Ормузском проливе является острой необходимостью для всего мирового сообщества.

Гутерриш также назвал неприемлемой ситуацию, при которой противостояние между США и Ираном ставит под удар коммерческое судоходство на Ближнем Востоке и наносит ущерб всей мировой экономике.

