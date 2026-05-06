103 года со дня рождения Гейдара Алиева – общенационального лидера Азербайджана

Азербайджанская Республика отдает сегодня дань памяти своему общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, родившемуся ровно 103 года назад, 10 мая 1923 года. Вместе с азербайджанским народом Гейдара Алиева вспоминают во многих странах и в первую очередь в России, где он остается в ряду ключевых фигур советской и постсоветской истории.

Сегодня исполнилось 103 года со дня рождения одного из важнейших деятелей новейшей истории на постсоветском пространстве – Гейдара Алирза оглы Алиева, появившегося на свет в Нахчыване 10 мая 1923 года. Еще в советское время Гейдар Алиев заложил фундамент современного Азербайджана, а после восстановления суверенитета Азербайджанской Республики сформировал это государство в том виде, в каком мы знаем его сегодня.

Жизнь Гейдара Алиева

Гейдар Алиев получил образование в Нахчыванском педагогическом техникуме и поступил перед началом Великой Отечественной войны на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института. В годы войны трудился в Народном комиссариате внутренних дел и Совете народных комиссаров Нахичеванской АССР; в 21 год перешел на работу в органы госбезопасности. Позднее он получил специальное высшее образование в Ленинграде и окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета.

Гейдар Алиев 25 лет проработал в системе органов госбезопасности. С 1964 года он занимал пост заместителя председателя, а с 1967 года – председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР, ему было присвоено звание генерал-майора.

В июле 1969 года на пленуме ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев был избран его первым секретарем и стал руководителем республики. В 1976 году его избрали кандидатом, а в декабре 1982 года – членом Политбюро ЦК КПСС. Гейдар Алиев получил высокий пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР и в этой должности руководил важнейшими областями экономической, социальной и культурной жизни Советского Союза.

В 1987 году Гейдар Алиев был вынужден уйти со всех постов в знак протеста против антигосударственной политики генсека Михаила Горбачева. Во время "Черного января" 1990 года Гейдар Алиев первым огласил правду о массовых убийствах в Баку, устроенных Горбачевым и его соратниками, потребовал справедливого суда над организаторами и исполнителями теракта против мирных бакинцев. Спустя 1,5 года, в июле 1991-го, он покинул ряды Компартии, протестуя против поддержки горбачевцами армянского сепаратизма в Азербайджане.

С июля 1990 года Гейдар Алиев вновь живет в Азербайджане, сначала в Баку, затем в Нахчыване. В это время он становится депутатом Верховного Совета Азербайджана, председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, затем председателем ВС АР и председателем партии "Ени Азербайджан".

К Гейдару Алиеву как к человеку, способному вывести страну из политического кризиса, народ и власти Азербайджана обратились летом 1993 года. С 24 июня он стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики, а 3 октября был всенародно избран на эту должность. В течение первого же года президентской работы Гейдара Алиева он полностью стабилизировал ситуацию в Азербайджане: были остановлены боевые действия Карабахской войны и введен режим прекращения огня, крупнейшие нефтяные корпорации подписали с Баку масштабный "Контракт века" по добыче углеводородов на каспийском блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

За два президентских срока Гейдар Алиев заложил основы для всех дальнейших достижений Азербайджанской Республики, включая победу над Арменией в Карабахской войне и восстановление территориальной целостности. До самой смерти, наступившей 12 декабря 2003 года, Гейдар Алиев трудился на благо Азербайджана, и потому по праву считается азербайджанским общенациональным лидером.

Память о Гейдаре Алиеве

Гейдар Алиев является одной из важнейших фигур в истории как Азербайджана, так и российско-азербайджанских отношений. Поэтому в день рождения Гейдара Алиева дань памяти ему отдают не только в Азербайджанской Республике, но и в России, подчеркивая его вклад и в национальное государственное строительство, и в формирование современных союзнических связей между Баку и Москвой после распада СССР.

"Вестник Кавказа" побеседовал о Гейдаре Алиеве с экспертами-кавказоведами Дмитрием Солонниковым, Констатином Тасицем и Игорем Коротченко.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прежде всего обратил внимание на безусловное лидерство Гейдара Алиева. "Гейдар Алиев был лидером Азербайджана и во время Советского Союза, и после распада СССР. У него очень много заслуг и перед Россией, и перед Советским Союзом – благодаря его кураторству была построена и сдана в эксплуатацию Байкало-Амурская магистраль. В 80-х предполагалось, что Гейдар Алиев со временем станет премьер-министром СССР, если бы все развивалось так, как планировал генсек Юрий Андропов. У него очень большой позитивный бэкграунд был еще в советское время", - сказал он.

"В постсоветское время Гейдар Алиев, как только был избран президентом Азербайджана, в первую очередь остановил Карабахскую войну и навел порядок в самой республике. Из раздираемой противоречиями страны с проблемной экономикой, каким был Азербайджан до его возвращения в руководство, он сделал не только суверенное, но и абсолютно самодостаточное государство. При нем началось строительство нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" и были заложены все основы для того, чтобы Азербайджан стал самостоятельным субъектом мировой политики, имел свой голос и влияние", - отметил политолог.

"Лидирующая позиция Азербайджана на Южном Кавказе и в целом образ этого региона сформирован именно им. Гейдара Алиева сегодня помнят не только в самом Азербайджане, но и в России, и в других государствах. Переоценить его вклад в историю СССР и постсоветского пространства попросту невозможно", - подчеркнул Дмитрий Солонников.

"Стоит отдельно сказать, что Гейдар Алиев определил и формирование российско-азербайджанских отношений. Установление отношений двух стран после первых лет восстановления независимости Азербайджана, в течение которых азербайджанские политики демонстративно отстранялись от России – заслуга Гейдара Алиева, так как он изменил внешнюю политику республики в противоположную сторону. При Гейдаре Алиеве связи Баку с Москвой стали конструктивными и деловыми. Затем на развитие отношений повлияли личные позитивные контакты Гейдара Алиева и президента Владимира Путина. Созданная им модель взаимодействия двух стран была затем перенята президентом Ильхамом Алиевым", - заключил директор Института современного государственного развития.

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц охарактеризовал Гейдара Алиева как отца-основателя современного государства Азербайджанской Республики. "Именно благодаря ему удалось остановить войну и создать основы государственности в Азербайджане после распада СССР. В годы его правления были заключены важные экономические контракты, которые стали основой для роста благосостояния азербайджанских граждан. В целом Гейдар Алиев стабилизировал ситуацию в Азербайджане и задал трек на дальнейшее развитие страны", - сообщил он.

"На уровне СНГ Гейдар Алиев был одним из ведущих лидеров среди представителей постсоветских элит, взявших власть в республиках с распадом СССР. В этом качестве он взаимодействовал и с российскими властями. Именно отношения между Владимиром Путиным и Гейдаром Алиевым, которые начались в 2000-е годы, задали трек на сближение России и Азербайджана. При нем были заключены основные договоры о сотрудничестве двух государств. Гейдар Алиев – та фигура, которая достаточно позитивно воспринимается в России", - отметил Константин Тасиц.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко более подробно остановился на советском периоде государственной работы Гейдара Алиева. "Мы вспоминаем Гейдара Алиева не в последнюю очередь как советского партийного и государственного деятеля. Он превосходно показал себя в годы работы в системе государственной безопасности СССР и в частности на посту председателя КГБ Азербайджанской ССР. Становление и формирование его лидерских качеств происходили именно на этом направлении деятельности. По существующим оценкам, на посту председателя КГБ АзССР он проявил себя как один из лучших руководителей в системе республиканских органов Комитета госбезопасности Советского Союза", - прежде всего сказал он.

"В 1969 году Гейдар Алиев возглавил АзССР, а 13 лет спустя получил приглашение на всесоюзный уровень, на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Крупные инфраструктурные проекты, включая Байкало-Амурскую магистраль – это результат работы Гейдара Алиева. Уже в новых условиях, после того как Советский Союз прекратил свое существование, именно Гейдар Алиев сделал очень много для выстраивания хороших и эффективных отношений с Российской Федерацией", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

"Вклад Гейдара Алиева в российско-азербайджанское сотрудничество неоднократно отмечал в своих выступлениях и воспоминаниях президент России Владимир Путин. Безусловно, в России Гейдара Алиева помнят и как советского партийного государственного деятеля, и как руководителя уже независимого Азербайджана. Все оценки на этот счет из уст официальных правительственных и государственных структур в России всегда подчеркивают его роль, значение и вклад в российско-азербайджанские отношения", - заключил Игорь Коротченко.