На пик "Гейдар" в честь 103-летия Гейдара Алиева поднялись пограничники

Азербайджанские пограничники совершили восхождение на пик "Гейдар" к 103-летию Гейдара Алиева – азербайджанского общенационального лидера.

Группа военнослужащих Государственной погранслужбы Азербайджана поднялась на вершину "Гейдар" в преддверии 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера АР Гейдара Алиева.

Пик "Гейдар" находится в горном массиве Гызылгая Большого Кавказского хребта на высоте 3 751 м над уровнем моря. Восхождение пограничники начали от заставы "Хыналыг". Маршрут был успешно преодолен в установленное время, невзирая на холодные погодные условия и сложный горный рельеф, отметили в Госпогранслужбе Азербайджана.

На вершине, покрытой снегом, пограничники подняли флаги, был исполнен государственный гимн Азербайджана. Пограничники установили плакат с надписью: "Гейдар Алиев — архитектор и создатель современного Азербайджана, основатель Государственной пограничной службы, Великий лидер, вечный, как и сам Азербайджан". Также на вершине были размещены портрет Гейдара Алиева, знамя Победы и эмблема Государственной пограничной службы АР, на скале была закреплена памятная табличка с текстом: "Гейдар Алиев — основатель современного азербайджанского государства — 103 года".