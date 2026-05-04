Взаимодействие Азербайджана и ЕС обсудили Ильхам Алиев и Кая Каллас

В Баку 5 мая прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Об этом сообщает азербайджанская пресса.

В ходе встречи глава евродипломатии отметила значение совместного заявления, принятого во время поездки в Баку председателя Евросовета Антониу Кошты, в котором подчеркнут стратегический характер отношений между Азербайджаном и ЕС.

Каллас акцентировала внимание на том, что Баку – важный партнер для Брюсселя.

В свою очередь, Ильхам Алиев коснулся перспектив сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в различных сферах, включая энергетику, безопасность и торговлю.

Он напомнил, что Евросоюз – один из основных торговых партнеров Азербайджана, а Баку всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. В этой связи Ильхам Алиев указал на то, что недавно азербайджанский газ экспортироваться еще в две страны ЕС – Германию и Австрию.

Кроме того, во время беседы затрагивался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. В частности, были отмечены предпринимаемые Азербайджаном шаги, направленные на укрепление мирной повестки. Было обращено внимание на то, что между двумя республиками Южного Кавказе уже налажены торгово-экономические связи.

Помимо этого, на встрече было указано на то, что сейчас в повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЕС стоят вопросы взаимодействия в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, возобновляемой энергии и в других сферах.

В ходе беседы была выражена признательность ЕС за поддержку Азербайджана в сфере разминирования. Отмечалось также, что запуск проекта TRIPP сформирует хорошие возможности с точки зрения региональной связности.