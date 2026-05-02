Парламент Ирана рассмотрит закон о платном проходе судов через Ормуз

В Иране подготовили законопроект о новых правилах судоходства в Ормузском проливе, в ближайшее время документ вынесут на голосование. Проект вводит платный проход для иностранных судов и закрывает транзит судам США и Израиля.

Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана завершил рассмотрение законопроекта об управлении Ормузским проливом. Об этом в интервью агентству Mehr сообщил депутат иранского парламента Ахмад Растине.

"Рассмотрение Стратегического плана действий по управлению Ормузским проливом в комитете по национальной безопасности и внешней политике парламента завершено, и сейчас ожидается его внесение на рассмотрение на пленарном заседании парламента, а также голосование депутатов"

- Ахмад Растине

Ранее член профильного комитета Алаэддин Боруджерди отмечал, что новые правила судоходства в Ормузском проливе утвердят сразу после возобновления работы парламента. Для сбора пошлин за проход Центральный банк Ирана уже открыл специальные счета. На первом этапе сборы разрешат оплачивать в риалах, юанях, долларах и евро, однако затем оплата станет возможной только в иранских риалах.

Законопроект полностью запрещает транзит через Ормузский пролив для американских и израильских судов. Ограничения также распространятся на суда тех государств, которые поддерживают санкционную политику в отношении Ирана.

Помимо этого, новые правила обяжут все проходящие через Ормузский пролив суда получать предварительное разрешение от военно-морских сил КСИР. Обязательным условием для транзита также станет оформление страховки исключительно в иранских компаниях.