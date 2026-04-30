ВВС Израиля получат новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA

Израиль получит современные истребители F-35, а также F-15IA. Минобороны страны рассчитывает сделать покупку ядром программы "Щит Израиля".

ВВС Израиля усилятся новой военной техникой. Еврейское государство приобретет американские истребители F-35 и F-15IA. Из боевых самолетов будут сформированы две новые эскадрильи. В Минобороны страны назвали закупку необходимостью "технологического рывка" в рамках программы "Щит Израиля".

"Закупки F-35 и F-15IA занимают центральное место в плане "Щит Израиля", призванного обеспечить Армии обороны Израиля долгосрочное качественное превосходство. В рамках этого плана ВВС Израиля должны совершить крупный технологический рывок, внедрив возможности автономного полета, системы обороны нового поколения и обеспечив доминирование израильских вооруженных сил в космосе как в оборонительных, так и в наступательных целях"

– глава Минобороны Израиля Исраэль Кац

Кац не уточнил точную численность самолетов и траты военного бюджета, ориентировочно оценив сделку в десятки миллиардов шекелей.

Отметим, что Израиль обладает уже тремя эскадрильями истребителей "пятого поколения" F-35. Стоимость одного самолета превышает $`100 млн.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал десятилетнюю программу перевооружения на `$119 млрд.