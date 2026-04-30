Израиль направит $119 млрд на оборону

Биньямин Нетаньяху сообщил о решении направить на военные нужды $119 млрд. Особый упор будет сделан на создании беспилотников.

Власти Израиля направят порядка $119 млрд на оборону в течение 10 лет. Об этом сообщил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. 

"Я распорядился инвестировать в собственные мощности по производству вооружений. В ближайшее десятилетие мы добавим 350 млрд шекелей к оборонному бюджету, чтобы производить эти вооружения внутри страны и не зависеть от заграничных поставщиков"

– Биньямин Нетаньяху 

По словам Нетаньяху, военное командование сконцентрирует усилия по созданию беспилотников собственной разработки. По словам политика, Израиль намерен этим добиться изменения ситуации в военной сфере.

