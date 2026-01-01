Единая энергосбытовая компания может заработать в СКФО с июля

Работа особой энергосбытовой компании, которая будет действовать во всех регионах СКФО, может стартовать уже 1 июля, рассказал на полях Кавказского инвестиционного форума замглавы Минэнерго России Петр Конюшенко.
Он уточнил, что, согласно законодательству, заниматься передачей электроэнергии и ее сбытом должны разные организации, однако в последние годы эти функции были возложены на одну компанию, а именно "Россети Северный Кавказ".
По словам замминистра, сейчас начинается реформирование этой отрасли, и задача сбыта электроэнергии будет возложена на отдельную компанию, по решению на данный момент – на "Ставропольэнергосбыт", передает ТАСС.
"В ближайшее время выйдут необходимые правительственные распоряжения и постановления, которые позволят приступить к работе. Задача амбициозная, с 1 июля эта компания должна начать работать на территории республик"
– Петр Конюшенко
Напомним, что в декабре Минэнерго РФ заявляло о работе над повышением надежности энергосбыта на Северном Кавказе. В качестве одного из вариантов рассматривалось создание единой сбытовой компании.