Самолеты "Аэрофлота" летом будут летать на Мальдивы чаще

В связи с большим спросом на летний сезон крупнейший российский авиаперевозчик, авиакомпания "Аэрофлот", увеличит частоту полетов из России на Мальдивские острова, добавив в расписание полетов два дополнительных еженедельных рейса между Москвой и Мале, сообщили в компании.

"Аэрофлот увеличивает частоту полетов на Мальдивские острова. С 17 июня по 29 августа авиакомпания будет выполнять два дополнительных еженедельных рейса между Москвой и Мале"

На солнечный остров российских любителей экзотического отдыха будет доставлять комфортабельный авиалайнер компании Boeing 777 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт и бизнес. Вылетать из столичного аэропорта Шереметьево он будет по средам и пятницам, а возвращаться из столицы Мале островного государства в Индийском океане - по четвергам и субботам, передает ТАСС.

В общей сложности на направлении летом будут летать девять авиарейсов, уточнили в авиакомпании.

Напомним, ранее мы сообщали, что прямые рейсы из Москвы в Дубай крупнейшая в России авиакомпания Аэрофлот начнет снова выполнять только в июне, следует из данных системы бронирования. Купить билет Москва-Дубай можно на даты начиная с 1 июня, летать самолеты Аэрофлота из российской столицы в Дубай будут ежедневно, причем совершаться будет по нескольку рейсов: по два (по средам, пятницам и в выходные) и даже по три (по понедельникам, вторникам и четвергам).