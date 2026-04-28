Цены на нефть берут новые рубежи

Цены на нефть на сегодняшних торгах показали новые рекорды: стоимость эталонной нефти марки Brent превысила 124 доллара за баррель, а июньские фьючерсы на нефть эталонной марки West Texas Intermediate подобрались к 110 долларам.

Мировые цены на нефть продолжают усиленный рост на неопределенности с разблокировкой Ормузского пролива – так, стоимость барреля нефти эталонной марки Brent с поставкой в июне впервые с 14 июня 2022 года превысила уровень в $124 за баррель, следует из данных торгов.

По состоянию на 7:13 мск она выросла в цене на 5,48%, до $124,5 за баррель. Вслед за ней устремилась вверх и нефть эталонной марки West Texas Intermediate (WTI) – сейчас бочка стоит $109,9, цены на нее вплотную подобрались к психологическому барьеру в $110, передает РИА Новости

Напомним, ранее мы писали: министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет должен иметь запас прочности на несколько лет на случай снижения цен на нефть. Глава ведомства привел в пример выход ОАЭ из ОПЕК. Если страны откажутся от скоординированной политики и начнут добычу на полную мощность, цены неизбежно пойдут вниз, и России нужно быть готовой к такому сценарию: государству потребуется финансовый резерв на три года для адаптации к новым условиям.