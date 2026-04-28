Как мировой рынок нефти готовится к новым реалиям в Персидском заливе?

Экономист Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал перспективы долгосрочной блокады Ормузского пролива со стороны Ирана и США с точки зрения перспектив мирового нефтяного рынка. В качестве наиболее мягкого сценария эксперт назвал сокращение спроса до текущего уровня предложения.

Иранский конфликт вошел в затяжную стадию: США по решению президента Дональда Трампа готовят долговременную блокаду Ирана, Тегеран разрабатывает закон о платном проходе судов через Ормузский пролив, и обе стороны отмечают бесперспективность переговоров, поскольку никто не намерен смягчать свои переговорные позиции. Первоочередным следствием этого результата иранской войны становится абсолютно новая ситуация на мировом нефтяном рынке, когда ключевой регион-экспортер лишился большей части возможностей для вывоза нефти.

О том, что мировой нефтяной рынок ожидают проблемы, стало ясно в первый же день иранской войны 28 февраля, когда Корпус стражей Исламской революции перекрыл Ормузский пролив. В ходе боевых действий прогнозы только ухудшались и ввиду затягивания войны, и в связи с ударами Израиля и США по иранским объектам энергетической инфраструктуры и ответными атаками КСИР на аналогичные объекты в странах Персидского залива. Однако на протяжении двух месяцев сохранялись ожидания, что стороны каким-то образом смогут завершить конфликт если не в ближайшие недели, то хотя бы в обозримом будущем.

Теперь же участникам рынка, возможно, придется признать, что отсутствие свободного судоходства в Ормузском проливе – это новые реалии и возвращения к прежним условиям может не быть вовсе. О том, как эта перспектива меняет ситуацию на мировом нефтяном рынке, "Вестник Кавказа" побеседовал с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.

Что будет с нефтью?

Экономист в первую очередь обратил внимание на сезонный фактор. "Мы входим в летний сезон высокого спроса на энергоресурсы в условиях нарастающего дефицита. Это значит, что продолжится рост цен на энергоносители, притом не только на нефть, но и на газ, и на уголь. Во многих странах подорожает электрическая энергия, так что у пользователей электроавтомобилей тоже вырастут расходы. В среднесрочной перспективе такая ситуация окажет негативное воздействие на весь мировой рынок энергоносителей в целом, потому что возросшие цены, как правило, приводят к сокращению спроса. Сокращение спроса, конечно, повлечет за собой снижение цен, но восстановление спроса до прежних уровней займет довольно много времени", - предупредил он.

"Таким образом, этим летом поставщики энергоресурсов смогут получить сверхприбыли: спрос еще высокий, а предложение в дефиците – но они потеряют деньги впоследствии, так как люди и предприятия станут меньше потреблять энергии и поставщикам придется экспортировать меньше нефти, газа, угля и по меньшей цене. Это главный риск, который сейчас существует для рынка — взрывной рост цен приведет к существенному падению спроса и снижению цен. Отчасти в ближайшее время такой сценарий будет парироваться тем, что далеко не все производители имеют возможность полноценно присутствовать на мировом рынке. Благодаря этому спрос сократится до уровней, соответствующих текущим показателям экспорта, а они зависят от развития конфликта на Ближнем Востоке", - указал Александр Фролов.

"Сейчас мы не видим резкого падения спроса, потому что актуальные цены, хотя и довольно высокие, но все еще соответствуют возможностям потребителя. Это и было бы наиболее благоприятным развитием событий для всех участников рынка, когда цены закрепляются на приемлемых уровнях и не заставляют покупателей снижать потребление. Как известно любые проблемы на рынке энергоресурсов отражаются на всей мировой экономике, доступность энергии влияет на массу смежных отраслей, от металлургии до IT, от тонкой химии до горнорудных производств. Снижение потребления энергии ведет к сокращению заказов в смежных отраслях, что снижает либо темпы роста экономики, либо экономические показатели в глобальном масштабе. Мы подобную картину ранее наблюдали в конце нулевых годов, в середине десятых и в начале двадцатых – повторения таких сценариев никто не хочет", - подчеркнул эксперт.

Смягчить перспективы падения спроса на энергоресурсы может нынешняя активная продажа нефти из стратегических резервов различных государств. "Известно, что США, Япония и ряда примкнувших стран начали поставлять на мировой рынок нефть из своих стратегических государственных резервов. США примерно 10 млн баррелей из своего стратегического резерва распродали в течение апреля. Эта распродажа создает дополнительный рынок сбыта для нефти, и если вся она состоится, как запланирована, то до середины лета суммарный объем реализации нефти из стратегических резервов составит примерно 400 млн баррелей. США до иранской войны успели распродать порядка 200 млн баррелей. Это означает, что со временем странам понадобится закачать в свои резервы заново 600 млн баррелей – они и создадут дополнительный спрос на нефть", - пояснил Александр Фролов.

"Опыт показывает, что государства крайне осторожно относятся к этой части своей деятельности и не торопятся проводить полноценное восполнение стратегических резервов за короткий срок. Тем не менее, уже к середине лета для поставщиков может образоваться дополнительный рынок в 600 млн баррелей, и он будет оказывать дополнительное поддерживающее воздействие на производителей в том случае, если действительно произойдет падение спроса. Если же падения не произойдет, то уже у распродавших резервы государств возникнут проблемы, так как цены останутся на довольно высоком уровне. Тем же США тогда придется очень медленно восполнять резервы и тратить на это большие деньги", - добавил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Как защититься от кризиса?

Экономист отметил крайнюю ограниченность возможностей поставщиков в приспособлении к новым реалиям. "Если мы говорим о тех поставщиках, которые испытывают сложности с экспортом из-за конфликта на Ближнем Востоке, то они все свои возможности уже исчерпали. Все объемы, что они могли перенаправить на другие направления, перенаправлены, больше ничего они сделать не могут, и им остается только ждать завершения конфликта и восстановления поставок. Другие поставщики пока не имеют уверенности в том, что конфликт окажется действительно затяжным и не торопятся что-либо менять", - сообщил он.

"В нефтяной отрасли довольно продолжительные инвестиционный циклы: если вы вкладываете деньги сегодня, то нефть с этих инвестиций вы получите в лучшем случае через год, а то и через два года или даже через пять лет. Поэтому все крупные производители, включая компании в США, России, Бразилии, Гайане и так далее, не спешат с увеличением производства, несмотря на высокие цены. Они не знают, что будет с мировым нефтяным рынком через год. Вполне возможно, что сложится избыток предложения, а значит, вложенные сейчас деньги попросту сгорят, так как дополнительная нефть будет никому не нужна. А резко увеличить здесь и сейчас нефтедобычу практически невозможно нигде. Есть возможности поднять производство в разных странах на несколько десятков или даже сотен тысяч баррелей в сутки, но они не парируют текущий дефицит", - пояснил Александр Фролов.

"Поэтому стоит ожидать, что производители нефти за пределами Персидского залива воспользуются ситуацией, чтобы расплатиться по долгам, но не будут инвестировать в расширение нефтедобычи. Американские компании будут увеличивать выплаты акционерам и динамику оплаты банковских кредитов – это самый разумный ход, когда цены высокие, а неопределенность на рынке еще выше. На самом деле, все продолжают ждать, что кризис из-за блокады Ормузского пролива будет кратковременным и завершится если не сегодня, то завтра – в таких условиях логично заключить, что инвестировать в производство незачем", - подчеркнул эксперт.

Вышесказанное применимо и к России. "Российские нефтяники тоже не имеют возможностей для резкого наращивания объемов и производства, и экспорта нефти. Кроме того, в летний сезон высокого спроса нефть и нефтепродукты в значительной степени будут нужны на внутреннем российском рынке, так что значительно расширять поставки на внешние площадки мы не сможем. Потенциал увеличения нефтедобычи в РФ в ближайшие месяцы ограничивается показателем где-то в 200-300 тыс баррелей в сутки. Это немало в масштабах страны, но для решения проблем на мировом рынке этого явно недостаточно. Наши компании постараются, не вкладывая значительные дополнительные средства, максимизировать свою прибыль с учетом интересов внутреннего рынка нефтепродуктов", - заключил Александр Фролов.