Иранский конфликт перешел в затяжную стадию

Глава Белого дома заявил, что Тегерану пора сосредоточиться и поскорее заключить соглашение с США по ядерному досье - эти слова прозвучали на фоне перехода иранского конфликта в состояние "ни мира. ни войны".

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран должен поторопиться с заключением соглашения с США, хотя в Исламской Республике, по его словам, имеются трудности с выработкой единой позиции по данной теме.

"Иранцы никак не могут сосредоточиться. Они не знают, как подписать соглашение об отказе от ядерной программы. Им лучше бы проявить благоразумие поскорее!"

– Дональд Трамп

Публикацию в соцсети Truth Social американский лидер сопроводил изображением себя с винтовкой в руках, фоном видны горы и взрывы. Картинка подписана словами: "Больше не Мистер Добрый малый". Заявление появилось вскоре после сведений американских СМИ о намерении Вашингтона организовать длительную блокаду Ирана и неготовности Трампа отдать приказ о новой активной фазе войны против Ирана.

К чему ведет затягивание иранского конфликта?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на нежелательность затягивания иранского конфликта для всех его участников и в то же время на их неготовность выходить на взаимоприемлемые компромиссы.

"В конфликте, сложившемся при нападении американцев и израильтян на Иран, образовалась патовая ситуация. Активная фаза конфликта не дала особых результатов, ни одна из целей нападения на Иран не была достигнута. Однако и переговорный процесс не стыкуется, стороны не в состоянии договориться между собой, поэтому вполне естественно продолжение конфликта в вялотекущем режиме, когда США сохраняют блокаду, но не возобновляют боевые действия, и никакого продвижения к мирной сделке не происходит", - прежде всего сказал.

"Такая ситуация сильнее всего бьет не по непосредственным участникам конфликта – США, Израилю и Ирану – а по иранским соседям в Персидском заливе. Дело в том, что у государств Залива приняты весьма амбициозные программы развития, которые требуют большого количества дополнительных инвестиций, как своих, так и чужих, а также, что принципиально важно, спокойной обстановки. Сейчас ее нет – и как же они будут в почти военных условиях привлекать инвесторов и подрядчиков для строительства городов будущего? Наоборот, из Залива пошел отток бизнеса", - обратил внимание Андрей Бакланов.

"Пожалуй, только эта, не заявленная официально часть американского плана против Ирана была выполнена на ура: США удалось перессорить между собой ближневосточные государства, и планы развития Персидского залива оказались отброшены на годы назад. К большому сожалению, страны Залива действуют ситуативно и по одиночке, а не сообща. К примеру, ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+, заинтересовавшись дополнительными прибылями; они сняли с себя обязательства по ограничения нефтяного экспорта, чтобы подзаработать денег. Вместо того, чтобы объединиться с соседями и выработать какую-то общую линию, страны идут по пути индивидуального выживания, что только ослабляет регион", - подчеркнул дипломат.

По оценке профессора ВШЭ, именно разрозненность Ближнего Востока затрудняет сейчас возможности внешних игроков помогать региону справляться с последствиями конфликта. В том числе ограничены инструменты воздействия на ситуацию у России. "Мы не выдвигаем особых инициатив, потому что не видим готовности у регионалов к серьезным договоренностям друг с другом. Тем более мы не видим такой готовности у американских коллег. Патовая ситуация стала сейчас очевидна, но она пока не приводит к каким-то серьезным выводам организационно-политического характера", - заключил Андрей Бакланов.

Как затягивание конфликта сказывается на США?

Американист Малек Дудаков, в свою очередь, рассказал "Вестнику Кавказа" о мотивах, которые мотивируют Дональда Трампа словесно давить на Иран, но не отдавать приказ о новой активной фазе иранского конфликта.

"Ежедневные колебания риторики Дональда Трампа по иранской теме во многом олицетворяют его отчаянное положение. Не так давно он всерьез рассматривал сценарий возобновления боевых действий, но ему пришлось отказаться от этой идеи. Во-первых, война серьезно истощила американские военные арсеналы, особенно запасы ракет – и "Томагавков", и высокоточных JASSM, и противоракет для систем ПВО. К новому этапу военного конфликта Пентагону пришлось бы подходить в условиях очень большой нехватки оружия, что негативно сказалось бы на возможностях США атаковать Иран", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, тема иранской войны крайне не популярна в американском обществе. Более 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа и выступают за немедленный мир с Ираном без предварительных условий. Если бы война возобновилась, то вместе с усугублением энергокризиса она привела бы к дальнейшему обрушению рейтингов Трампа. Они и так в последних опросах упали до 33-34%, что очень низкий показатель для американского президента. Поэтому в Белом доме приняли решение пойти на более мягкий вариант морской блокады, по факту копируя тактику самого Ирана, в надежде, что это обрушит нефтяную индустрию Исламской Республики и заставит иранцев согласиться на условия США", - продолжил Малек Дудаков.

"Кстати, Иран показывает, что ему удается проводить свои танкеры через морскую блокаду американцев при помощи разных хитростей вроде отключения транспондеров. С начала этой блокады больше 40 иранских танкеров проходили через Ормузский пролив и в одну сторону, и в другую, возвращаясь уже после продажи своей нефти. Поэтому есть признаки, что Вашингтону не удастся реализовать блокадную стратегию, и это тоже заставляет Дональда Трампа искать возможности для выхода из иранского тупика", - отметил американист.

"Если Иран находит пути для обхода экономической блокады, то в самих США усугубляется энергокризис. Цены на топливо снова пошли вверх – с конца февраля они выросли примерно в два раза. Поэтому даже в условиях перемирия иранский конфликт обходится США в миллиарды долларов ежедневно. К этим экономическим потерям стоит прибавить те сотни миллионов долларов (а возможно и миллиарды), что тратит Пентагон еженедельно на содержание большой военной группировки поблизости от Ормузского пролива. Конфликт очень и очень дорого обходится США", - подчеркнул он.

Но ключевая проблема затягивания иранского конфликта с точки зрения Дональда Трампа – это все большее доминирование демократов в политическом поле. "Если посмотреть актуальные электоральные модели, то на осенних промежуточных выборах в Конгресс Демократическая партия легко и спокойно забирает обе палаты под свой контроль. До выборов осталось полгода, начинается активная фаза электоральной борьбы, и мы видим, что демократы намерены блокировать в Конгрессе продление военных полномочий Трампа: два месяца, когда президент имеет право вести боевые действия, истекли вчера, и теперь демократы обещают судиться с Трампом и по суду запрещать ему воевать с Ираном", - пояснил Малек Дудаков.

"Таким образом, очень много факторов вынуждает Дональда Трампа воздерживаться от эскалации в ближайшее время. Морская блокада бьет по его позициям, учитывая, что энергокризис не разрешается. В итоге и Вашингтон, и Тегеран теперь выжидают, у кого первого рухнет тыл, Я не исключаю того, что тыл первым рухнет именно у Трампа, и ему придется вновь сдавать назад под давлением оппонентов – как иранских властей, так и Демократической партии", - заключил Малек Дудаков.

Ранее Ирана направил Трампу свое предложение, оно подразумевает сначала гарантии невозобновления боевых действий и открытие Ормузского пролива, а затем переговоры по ядерному досье. Вашингтон не намерен соглашаться на иранское предложение, но и не считает целесообразным продолжение войны.