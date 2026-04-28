Инвестиций в регионы СКФО стало больше на 10%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Существенный рост инвестиций в основной капитал регионов Северного Кавказа отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Значительный рост инвестиций в основной капитал субъектов СКФО был зафиксирован по итогам минувшего года, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026).

По словам главы МЭР, показатель вырос на 10%.

"На фоне некоторого снижения общероссийской цифры это, конечно, выглядит отличным результатом"

– Максим Решетников

Он уточнил, что эта тенденция не нова: так, за последнее пятилетие среднегодовые темпы роста инвестиций на Кавказе превышали тот же показатель в остальных регионах России.

"Наши усилия на Северном Кавказе показывают, что мы можем реализовывать такую последовательную долгосрочную политику по социально-экономическому развитию целого макрорегиона, реализовывать очень комплексно"

– Максим Решетников

