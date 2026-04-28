В ОАЭ назвали причины выхода страны из ОПЕК

Глава Минэнерго ОАЭ объяснил, с чем связано решение Эмиратов выйти из ОАЭ. Решение связано с планами ОАЭ по укреплению положения в мировой энергетике, инвестициями и желанием уйти от каких-либо ограничений в этой сфере.

Решение о выходе Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК объяснил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью телеканалу CNBC.

Прежде всего он отметил, что страна получила инвестиции на увеличение нефтедобычи и производства.

"У нас есть инвесторы, которые вложили средства в ОАЭ для увеличения наших производственных мощностей. Мы стремимся достичь уровня в 5 миллионов производственных мощностей к 2027 году"

– Сухейль аль-Мазру

Он добавил, что у Эмиратов также есть газ и нефтехимическая промышленность, и государство нацелено на производство и извлечение выгоды.

Решение о выходе из ОПЕК соответствует планам ОАЭ по международной экспансии в энергетической сфере, отметил министр.

"ОАЭ — это не только местный производитель, у нас есть международные амбиции и инвестиции, и мы активно ищем возможности по всему миру. Решение выйти за рамки каких-либо ограничений важно для нас, чтобы обеспечить соответствие рыночным условиям в нужное время и в нужном темпе, с нашей точки зрения"

– Сухейль аль-Мазру

Кроме того, принятое решение связано также с закрытием Ормузского пролива, поделился он.

"Если посмотреть на баланс спроса и предложения, на ситуацию в мире, где действуют ограничения и закрыт Ормузский пролив, то эти факторы ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива. В этой ситуации необходимо действовать и применять стратегии, отличные от всех предыдущих"

– Сухейль аль-Мазру

На фоне этих ограничений Эмираты не планируют в короткий срок наращивать нефтедобычу, уточнил министр, – сбыт ограничен блокадой Ормуза.