В ОАЭ назвали причины выхода страны из ОПЕК

Решение о выходе Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК объяснил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью телеканалу CNBC.
Прежде всего он отметил, что страна получила инвестиции на увеличение нефтедобычи и производства.
"У нас есть инвесторы, которые вложили средства в ОАЭ для увеличения наших производственных мощностей. Мы стремимся достичь уровня в 5 миллионов производственных мощностей к 2027 году"
– Сухейль аль-Мазру
Он добавил, что у Эмиратов также есть газ и нефтехимическая промышленность, и государство нацелено на производство и извлечение выгоды.
Решение о выходе из ОПЕК соответствует планам ОАЭ по международной экспансии в энергетической сфере, отметил министр.
"ОАЭ — это не только местный производитель, у нас есть международные амбиции и инвестиции, и мы активно ищем возможности по всему миру. Решение выйти за рамки каких-либо ограничений важно для нас, чтобы обеспечить соответствие рыночным условиям в нужное время и в нужном темпе, с нашей точки зрения"
– Сухейль аль-Мазру
Кроме того, принятое решение связано также с закрытием Ормузского пролива, поделился он.
"Если посмотреть на баланс спроса и предложения, на ситуацию в мире, где действуют ограничения и закрыт Ормузский пролив, то эти факторы ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива. В этой ситуации необходимо действовать и применять стратегии, отличные от всех предыдущих"
– Сухейль аль-Мазру
На фоне этих ограничений Эмираты не планируют в короткий срок наращивать нефтедобычу, уточнил министр, – сбыт ограничен блокадой Ормуза.