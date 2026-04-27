Вестник Кавказа

Страны Персидского залива выступили за усиление военной интеграции

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Джидде прошел саммит лидеров аравийских монархий. На нем обсуждались возможные совместные меры на фоне ситуации вокруг Ирана.

Лидеры аравийских монархий намерены усилить военную интеграцию в регионе. Об этом сообщил после саммита стран региона в Джидде Джасем аль-Будайви, генсек Совета сотрудничества стран Персидского залива.

"Лидеры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнули важность усиления военной интеграции между странами совета и ускорения завершения создания системы раннего предупреждения о баллистических ракетах"

– Джасем аль-Будайви

Консультативный саммит совета с участием монархов, наследных принцев и представителей правительств состоялся в городе Джидда в Саудовской Аравии 28 апреля. Его участники обсуждали возможные совместные меры на фоне ситуации вокруг Ирана.

