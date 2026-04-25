В Грузии выросло число авиапассажиров на фоне сокращения рейсов на Ближний Восток

В первом квартале текущего года число авиапассажиров в Грузии выросло на 4,3% на фоне общего сокращения рейсов по причине нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
За первые три месяца 2026 года три международных аэропорта страны в общей сложности обслужили более 1,6 млн человек.
Представители ведомства опубликовали подробную статистику по аэропортам:
- Аэропорт Тбилиси принял почти 1,1 млн пассажиров с ростом на 8%
- В Кутаиси показатель превысил 386 тыс. человек и вырос на 6,8%
- В Батуми количество пассажиров сократилось на 25,6%
Всего в грузинских аэропортах выполнили почти 8 тыс. рейсов. Лидером местного рынка по числу перевезенных людей осталась венгерская компания Wizz Air с долей в 20%. В список самых востребованных перевозчиков также вошли Georgian Airways с долей 9%, Pegasus и Turkish Airlines с 8% каждая, а также Azerbaijan Airlines с 6%.
Положительную динамику зафиксировали и в сфере воздушных грузоперевозок. Объем доставленных товаров превысил 10 177 т. Это на 32,3% больше показателей прошлого года.