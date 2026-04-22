Роспотребнадзор одобрил три пляжа Анапы

В Анапе три пляжа соответствуют санитарным нормам, следует из заключения Роспотребнадзора. Эти пляжи были отсыпаны чистым песком.
"К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа (детский оздоровительный комплекс "Жемчужина", детский оздоровительный комплекс "Аврора", ГБУ " Пансионат "Высокий берег") получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям"
– Роспотребнадзор
На пляжи ранее в апреле завезли чистый песок из карьеров.
Мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей курорта будет проводится на протяжении всего курортного сезона, добавили в надзорном ведомстве.
Напомним, прошлым летом все пляжи Анапы были закрыты после разлива мазута, случившегося в декабре 2024 года.