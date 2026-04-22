Роспотребнадзор одобрил три пляжа Анапы

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Анапе три пляжа соответствуют санитарным нормам, следует из заключения Роспотребнадзора. Эти пляжи были отсыпаны чистым песком.

"К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа (детский оздоровительный комплекс "Жемчужина", детский оздоровительный комплекс "Аврора", ГБУ " Пансионат "Высокий берег") получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям"

– Роспотребнадзор

На пляжи ранее в апреле завезли чистый песок из карьеров.

Мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей курорта будет проводится на протяжении всего курортного сезона, добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, прошлым летом все пляжи Анапы были закрыты после разлива мазута, случившегося в декабре 2024 года.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

